Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K114

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist es auf der Hollensteder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 5.45 Uhr in Richtung Fürstenau unterwegs, als es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zu einer Kollision mit einem Fußgänger kam. Der 20-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der 31 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

