POL-OS: Quakenbrück: Fahrzeugbrand hinter Lagerhalle - Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen ist hinter einer Lagerhalle an der Badberger Straße (am Kreisverkehr Niedersachsenstraße) ein Auto vollständig ausgebrannt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Zeugen den Brand gegen 06.25 Uhr und informierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Mercedes älteren Baujahres bereits in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung entstand zudem ein Schaden an der angrenzenden Lagerhalle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Bisher konnte es keiner Person zugeordnet werden. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 05439/9690 bei der Polizei in Bersenbrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

