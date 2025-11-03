Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raubüberfall auf Tankstelle am Kurt-Schumacher-Damm - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle am Kurt-Schumacher-Damm. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann von einem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter kam dieser Aufforderung nach und übergab dem Täter einen Geldbetrag. Anschließend verließ der Unbekannte die Tankstelle und flüchtete mit der Beute in aktuell unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb bei dem Überfall unverletzt. Eine sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 180 cm groß

- braune Augen

- dunkle Vermummung (vermutlich durch T-Shirt)

- bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, blauer Jeans und weißen Turnschuhen

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können oder in der Nähe verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell