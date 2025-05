POL-ST: Steinfurt, Leichtkraftradfahrer prallt gegen Verkehrsschild - Rettungshubschrauber im Einsatz

Steinfurt (ots) - In einer Wohnung an der Borghorster Straße hat es am Freitagmorgen (16.05.25) gegen 09.30 Uhr einen Brand gegeben. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr Emsdetten bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Aus dem Obergeschoss stieg Rauch auf. Aus bisher ungeklärter Ursache war es in einer Wohnung im Oberschoss des Mehrfamilienhauses zu dem Brand gekommen. Die Wohnung wurde durch den ...

