PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Fliederstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines Renault die Fliederstraße in Richtung Nelkenstraße befuhr, dabei von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Da die Zeugen Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrer bemerkten, alarmierten sie umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamten vermuteten bei dem Mann ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit ermittelt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren