Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Fliederstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines Renault die Fliederstraße in Richtung Nelkenstraße befuhr, dabei von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Da die Zeugen Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Fahrer bemerkten, alarmierten sie umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamten vermuteten bei dem Mann ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit ermittelt wird.

