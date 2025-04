POL-DA: Rüsselsheim: Nach Diebstahl eines dunkelgrauen VW Touran/Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht

Michelstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben den Weyprechtsbrunnen in der Bahnhofstraße mit Farbe beschmiert. Am Dienstag (22.04.) bemerkten Zeugen die Farbschmierereien in Form des Schriftzugs "DSG". Die Polizei in Erbach (Kommissariat 41) ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige ...

mehr