Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 (AS Leonberg-Ost): Sekundenschlaf hat Unfall zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.08.2025) kam es gegen 04:15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Leonberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeuglenker eines Kastenwagens befuhr die BAB in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Abfahrt Leonberg-Ost fuhr er aus und kam in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sprinter kippte, nachdem er im abschüssigen Grünstreifen zum Stehen gekommen war, auf die linke Fahrzeugseite. Der Lenker konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes retteten die Person aus dem Lkw und versorgten ihn. Der 20 Jahre alte Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer kurz eingeschlafen war und so die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Während der Unfallaufnahme musste die Abfahrt Leonberg-Ost aufgrund der Folgemaßnahmen bis circa 07:00 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren mehrere Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

