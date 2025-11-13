PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Bude
In den vergangenen Tagen stiegen Unbekannte in eine Bude bei Ehingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch drangen Unbekannte in eine Bude in Rißtissen ein. Die befindet sich kurz vor dem Ortseingang an der Straße, von Untersulmetingen kommend. Die Einbrecher verschafften sich mit einem Werkzeug Zugang durch die Hintertür. Aus der Bude stahlen sie eine JBL Musikbox im Wert von mehreren hundert Euro. Weiteres Diebesgut fanden sie wohl nicht. Der Sachschaden an der Tür wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++2187796 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

