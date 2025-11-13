Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Gestreift abgehauen

Eine 87-Jährige ermittelte die Polizei nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Heidenheim a.d. Brenz. Die Fahrerin war zudem gefährlich unterwegs.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, sei die Fahrerin eines Peugeot gegen 17.30 Uhr in der Schloßhaustraße in Richtung Heckental gefahren sein. Dort sei der Peugeot wohl in einer Rechtskurve zu weit nach links gekommen. Das Auto streifte einen entgegenkommenden VW einer 39-Jährigen. Während die VW-Fahrerin anhielt, fuhr der Peugeot weiter. Wie die Polizei weiter berichtet, blieb es wohl nicht nur dem Unfall. Auch zu weiteren gefährlichen Situationen soll es wohl laut Zeugen gekommen sein. Die verständigten die Polizei und teilten mit, dass der Peugeot in der Innenstadt in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, abrupt abgebremst und mehrfach gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel gefahren sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mittels des bekannten Kennzeichens konnte die Halterin des Peugeot wenig später an der Wohnanschrift in Heidenheim angetroffen werden. Gegenüber den Polizisten gab die Seniorin spontan an, gefahren zu sein und dass sie bei Nacht nicht mehr so gut sehen würde. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf mehrere tausend Euro. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei Heidenheim auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen die Seniorin.

++++2187292

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell