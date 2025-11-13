PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Brand in Drogeriemarkt
Am Donnerstag kam es zu einem Brand und kleineren Explosionen in einem Geschäft in Rechberghausen. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr wurden ein Feuer und kleinere Explosionen in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße gemeldet. Rauch drang aus dem Gebäude. Einsatz- und Rettungskräfte fuhren zu der Örtlichkeit und evakuierten mehrere Bewohner aus dem Wohn- und Geschäftshaus. Nach ersten Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr sind im Gange, die Zufahrtstraßen rund um das Gebäude sind durch die Polizei großräumig abgesperrt.

++++(SV)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

