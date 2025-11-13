Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Am Zebrastreifen aufgefahren

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr hielt eine Audifahrerin an einem Zebrastreifen in der Kapellenstraße. Die Fahrerin ließ einen Fußgänger die Straße überqueren. Das bemerkte eine 28-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem Motorrad auf den stehenden Audi. Die Zweiradfahrerin stürzte samt Krad auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Bikerin in eine Klinik. Die Polizei aus Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 1.000 Euro.

