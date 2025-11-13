Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Ins Rutschen geraten

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Riedlingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Der 17-jährige Yamaha-Lenker befuhr die Ziegelhüttenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Zwiefalterstraße verlor er wohl aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad. Ihm kam ein Ford-Fahrer entgegen. Der 58-Jährige befuhr die Zwiefalterstraße in Richtung Zwiefalten. Beide Fahrzeuge prallten im Begegnungsverkehr zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Krad-Fahrer leicht. Das Polizeirevier Riedlingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 900 Euro.

++++2182147(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

