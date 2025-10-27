Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Dinslaken (ots)

Zwei unbekannte Personen haben am Sonntag gegen 22:30 Uhr versucht, in die Wohnung einer Doppelhaushälfte an der Schlepperstraße einzubrechen.

Als sie versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, wurden sie von einem Nachbarn gestört und angesprochen.

Bei der anschließenden Flucht sprühten sie ihm eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht, wodurch er eine leichte Hautreizung erlitt.

Die Personen flüchteten im weiteren Verlauf vermutlich mit einem Pkw vom Tatort. Die Männer werden beschrieben: ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, Handschuhe, schwarze Sturmhauben, schwarze Kapuzenjacken.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251027-0014

