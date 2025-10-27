Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannter beschädigt BOP

Xanten (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 19:45 Uhr an der Straße Am Rheintor einen Blitzer ohne Personal beschädigt.

Die Person beschädigte die Optik des BOP, indem er mit einem unbekannten Gegenstand darauf einschlug.

Der Mann wurde durch eine Zeugin dabei beobachtet und entfernte sich anschließend mit einem dunklen Pkw (VW) mit Gelderner Kennzeichen.

Der Mann ist ca. 30 Jahre alt, hatte einen dunklen Schnauzer und Kinnbart, dünn, er trug eine dunkle Jacke mit aufgezogener Kapuze. Im Pkw befand saß eine ca. 20 Jahre alte Beifahrerin mit lockigem Haar.

Zeugen die Hinweise auf den Mann geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251026-2030

