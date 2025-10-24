Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Alpen (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 24.10.2025, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Neue Straße in Alpen.

Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Notausgangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Markt wurde eine weitere Tür aufgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine unbestimmte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell