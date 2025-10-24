PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Alpen (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 24.10.2025, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Neue Straße in Alpen.

Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Notausgangstür und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Markt wurde eine weitere Tür aufgebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine unbestimmte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 07:52

    POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Pkw Lexus - Zeugen gesucht

    Wesel (ots) - In Wesel ist bei einem Autohaus auf der Rudolf-Diesel-Straße am Donnerstag, den 23.10.2025, gegen 02:50 Uhr ein Pkw von der äußeren Ausstellungsfläche entwendet worden. Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einen weißen RX450H+ der Marke Lexus ohne Kennzeichen. Die unbekannten Personen entfernten gewaltsam ein Zaunelement auf der Rückseite des Geländes und gelangten so zu dem Fahrzeug. Nachdem ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:12

    POL-WES: Moers - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-jährigen Moerser

    Moers (ots) - Der Vermisste hat seit dem 19.09.2025, in für ihn völlig untypischer Weise, keinen Kontakt mehr zu seinen Angehörigen aufgenommen. Seitdem konnte er nicht mehr erreicht werden. Aufgrund einer medizinischen Vorerkrankung ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Der zuletzt für den 30.09.2025 vorgesehenen Behandlung ist er ferngeblieben. Die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:58

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Ladendieb, der umfangreich Kosmetika in einem Drogeriemarkt gestohlen haben soll. Der Unbekannte wird verdächtigt, am 19.10.2024 um 17:15 Uhr aus einer Drogeriemarkt-Filiale an der Hochstraße Kosmetika entwendet zu haben. Er führte bei der Tatauführung einen Kinderwagen mit sich. Ein Richter am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren