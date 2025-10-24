Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer?

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach drei Jugendlichen oder jungen Männern, die im Verdacht stehen, unter anderem Gegenstände aus einer Garage gestohlen zu haben. Ein Richter am Amtsgericht Moers hat die Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Am 20.06.2025 zwischen 04:00 und 05:00 Uhr schlugen drei unbekannte Tatverdächtige die Fensterscheibe eines Transporters in Moers ein, entwendeten die Funkfernbedienung der anliegenden Garage und stahlen aus der Garage eine Kettensäge.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie drei Jugendliche aus der Garage an der Essenberger Straße Gegenstände entwendeten und in Richtung Römerstraße flüchteten.

Eine Beschreibung der Täter und Bilder einer Überwachungskamera finden Sie in unserem Fahndungsportal unter:

https://polizei.nrw/fahndung/184205

Die Frage: Wer kennt die Männer auf den Bildern und kann Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 250620-0500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell