POL-HH: 250603-1. Öffentlichkeitsfahndung nach Überfällen auf ein Elektronikgeschäft in der Schanze

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 19.08. und 30.10.2024

Tatorte: Hamburg-Sternschanze, Schanzenstraße

Nachdem im vergangenen Jahr ein Elektronikfachgeschäft im Stadtteil Sternschanze zweimal überfallen worden ist, suchen die Strafverfolgungsbehörden nun mit Hilfe der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Für den Hintergrund wird auf unsere vorangegangenen Pressemitteilungen, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5847194 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5899677, verwiesen.

Da die bisherigen Maßnahmen des zuständigen Raubdezernats (LKA 114) nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt haben, hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft die öffentliche Fahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera beschlossen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise, dass der Gesuchte für eine weitere gleichgelagerte Tat in Potsdam als Täter in Betracht kommen könnte, sodass in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Öffentlichkeitsfahndung der Polizeidirektion West des Polizeipräsidiums des Landes Brandenburg, zu finden unter: https://polizei.brandenburg.de/fahndung/schwerer-raub-wer-ist-der-unbekannte-tae/5592872, verwiesen wird.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder dem mutmaßlichen Räuber geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

