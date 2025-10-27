Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Tabakwaren aus Lebensmittelmarkt entwendet - Zeugen gesucht

Sonsbeck (ots)

In der Nacht zu Montag, den 27.10.2025, kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt auf der Hochstraße in Sonsbeck.

Drei bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Markt und gelangten so in den Verkaufsraum. Zum Bereich der Lottoannahmestelle ist eine weitere Sicherungseinrichtung überwunden worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine unbestimmte Menge Tabakwaren aus dem Lottobereich entwendet worden. Anschließend flüchteten die unbekannten Personen mit einem dunklen Pkw in Richtung Gelderner Straße.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

EG/251027-0200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell