Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Hund bringt E-Scooter-Fahrerin in Lengenbostel zu Fall ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Lengenbostel. Am Dienstagabend, den 09.09.2025, kam es gegen 20:20 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße 130 in Fahrtrichtung Vierden zu einem Unfall mit einer 17-jährigen E-Scooter-Fahrerin.

Kurz vor der Einmündung der Schmiedestraße begegnete die Jugendliche einem Mann und einer Frau, die jeweils mit einem Hund spazieren gingen. Beim Vorbeifahren sprang der Hund der Frau seitlich gegen die 17-Jährige und ihren E-Scooter. Die Jugendliche stürzte und lehnte zunächst die angebotene Hilfe der Spaziergänger ab. Später stellte sich heraus, dass sie leichte Verletzungen davontrug und ihr E-Scooter beschädigt wurde.

Die Spaziergänger und die Hunde werden wie folgt beschrieben:

- männlich, kurze Haare, führte einen braunen Hund (kurzes Fell, etwa kniehoch) - weiblich, schulterlange blonde Haare, führte einen hellen Hund (kurzes Fell, ebenfalls etwa kniehoch)

Die Polizei Sittensen bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Hundehaltern geben können, sich unter der Telefonnummer 04281-95920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell