POL-ROW: ++ Zeven: Erneut falsche Spendensammler für "behinderte und taubstumme Kinder" unterwegs ++ 1,22 Promille: Auch E-Scooter-Fahrten unter Alkoholeinfluss verboten ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeven: Erneut falsche Spendensammler für "behinderte und taubstumme Kinder" unterwegs ++

Zeven. Bereits mehrfach warnte die Polizeiinspektion Rotenburg in den vergangenen Monaten vor einer bekannten Betrugsmasche, bei der angebliche Spendensammler - meist vor oder in Supermärkten - Geld für den angeblichen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" erbitten. Diese Organisation existiert nicht. Es handelt sich um eine europaweite Betrugsmasche. Das eingesammelte Geld landet direkt in den Taschen der Täterinnen und Täter.

Am Dienstagabend (09.09.2025), gegen 18:10 Uhr, waren die Betrüger vor einem Supermarkt in der Labesstraße in Zeven unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen übergab mindestens ein Mann Geld. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die den Tätern Bargeld gegeben haben, sich unter der Telefonnummer 04281/95920 bei der Polizei Zeven zu melden.

Hinweis der Polizei:

Fallen Sie nicht auf falsche Spendensammler herein! Informieren Sie sich immer genau, bevor Sie Geld an Unbekannte übergeben. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei.

++ 1,22 Promille: Auch E-Scooter-Fahrten unter Alkoholeinfluss verboten ++

Rotenburg. Am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, kontrollierten Beamte in der Mühlenstraße einen 31-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer hatte 1,22 Promille.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Mann musste die Weiterfahrt beenden und eine Blutprobe abgeben.

