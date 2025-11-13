Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seniorin fällt auf Trickdiebe herein

Unbekannte gelangten am Mittwoch in eine Wohnung.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür einer Seniorin in der Biberacher Straße. Sie gaben vor, dringend auf die Toilette zu müssen. Die Frau ließ die Diebe in ihre Wohnung. Als sie wieder weg waren, stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Die unbekannte Frau soll etwa 170cm groß gewesen und lange schwarze Haare gehabt haben. Sie trug einen dunklen Mantel mit Pelzkragen. Zu dem Mann konnte die Frau lediglich sagen, dass er größer war und schwarz/graues Haar hatte. Laut der Seniorin sollen die beiden türkisch untereinander geredet haben. Sollten die beiden in weiteren Haushalten aufgetreten sein, bittet die Polizei sich unter der Telefon Nr. 0731/1880 zu melden.

+++++++ 2186333

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

