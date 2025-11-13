Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen

Nachtrag zu Brand in Drogeriemarkt

Ulm (ots)

Wie berichtet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6157622) kam es zu einem Brand in einem Drogeriemarkt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gegen 13 Uhr gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich rund zehn Kunden in dem Ladengeschäft. Über dem Geschäft befanden sich weitere vier Personen in ihren Wohnungen. Alle Personen konnten rechtzeitig den Gebäudekomplex verlassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Kriminalkommissariat Göppingen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit geht die Polizei von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Der Bereich um den Brandort ist bis auf Weiteres abgesperrt.

