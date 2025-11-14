Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken mit dem Auto gefahren

Am Donnerstag zog die Polizei in Heidenheim einen alkoholisierten Ford-Fahrer aus dem Verkehr.

Um 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei Heidenheim einen Ford-Fahrer in Mergelstetten. Der war in der Straße Lindenbühl unterwegs und fuhr in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 58-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

