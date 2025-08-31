PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei zieht positive Bilanz nach Festival "Into the Madness"

Zülpich (ots)

Am gestrigen Samstag, 30. August, fand auf dem Gelände des Seeparks Zülpich zum vierten Mal das Musikfestival "Into the Madness" statt. Die Polizei Euskirchen begleitete die Veranstaltung von Beginn an bis in die Nachtstunden mit Einsatzkräften vor Ort.

Mehr als 10.000 Besucher nahmen an dem Festival teil. Der weit überwiegende Teil feierte friedlich und unbeschwert.

Aus polizeilicher Sicht kam es lediglich zu einzelnen Vorkommnissen. Im Einsatzverlauf wurden folgende Sachverhalte registriert:

   - 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis
   - 1x sexuelle Belästigung
   - 1x einfache Körperverletzung
   - 1x Platzverweis mit Androhung weiterer Maßnahmen

Im Vorfeld hatte die Polizei Euskirchen gemeinsam mit dem Veranstalter Sicherheitshinweise in den sozialen Medien veröffentlicht, um den Teilnehmenden ein unbeschwertes Feiern zu ermöglichen.

Während der gesamten Veranstaltung standen die eingesetzten Beamten zudem jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Die Polizei Euskirchen bewertet den Einsatz insgesamt als positiv. Das Festival verlief bis auf die genannten Einzelfälle störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Einsatzbilanz noch ändern kann, sollten im Verlauf des heutigen Tages oder nach dem Wochenende weitere Anzeigen erstattet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

