Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzter Radfahrer auf der Straße gefunden

Zülpich-Dürscheven (ots)

Am Samstag gegen 19.00 Uhr befuhr eine Frau aus Enzen (22) die Bleistraße in Zülpich-Dürscheven. Im Bereich einer Einmündung bemerkte sie einen auf der Straße liegenden Fahrradfahrer. Der Radfahrer (39) aus Dürscheven blutete stark aus einer Kopfwunde und war nicht ansprechbar. Daraufhin informierte sie sofort Polizei und Rettungsdienst.

Die Unfallaufnahme ergab keinen Hinweis auf weitere Unfallbeteiligte. Der gestürzte Radfahrer wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer nutzte ein Pedelec und trug keinen Helm.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell