PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzter Radfahrer auf der Straße gefunden

Zülpich-Dürscheven (ots)

Am Samstag gegen 19.00 Uhr befuhr eine Frau aus Enzen (22) die Bleistraße in Zülpich-Dürscheven. Im Bereich einer Einmündung bemerkte sie einen auf der Straße liegenden Fahrradfahrer. Der Radfahrer (39) aus Dürscheven blutete stark aus einer Kopfwunde und war nicht ansprechbar. Daraufhin informierte sie sofort Polizei und Rettungsdienst.

Die Unfallaufnahme ergab keinen Hinweis auf weitere Unfallbeteiligte. Der gestürzte Radfahrer wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer nutzte ein Pedelec und trug keinen Helm.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:15

    POL-EU: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße

    Mechernich-Bleibuir (ots) - Am Freitag gegen 12.30 Uhr befuhr ein Mann (47) aus Kall mit seinem PKW die Kreisstraße 27 von Voissel in Richtung Bleibuir. In einer Linkskurve fuhr er zu weit innen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden PKW-Fahrerin (22). Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Ein unbeteiligter Zeuge ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:00

    POL-EU: Radfahrer nach Kollision schwer verletzt

    Euskirchen-Wüschheim (ots) - Ein Radfahrer (41) aus Weilerswist missachtete am Donnerstag (28. August) um 14.15 Uhr ein Stoppzeichen, als er auf die Reichsstraße auffuhr. Er kollidierte mit einem Pkw eines 29-Jährigen aus Wuppertal. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 13:49

    POL-EU: Gegen Baum geprallt

    Blankenheim-Ahrhütte (ots) - Ein Mann (46) aus Euskirchen befuhr am Donnerstag (15.48 Uhr) die Bundesstraße 258 aus Richtung Blankenheim in Fahrtrichtung Ahrdorf. Dabei kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren