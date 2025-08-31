Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße

Mechernich-Bleibuir (ots)

Am Freitag gegen 12.30 Uhr befuhr ein Mann (47) aus Kall mit seinem PKW die Kreisstraße 27 von Voissel in Richtung Bleibuir. In einer Linkskurve fuhr er zu weit innen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden PKW-Fahrerin (22). Die PKW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten.

Dem Unfallverursacher wurde wegen dem Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

