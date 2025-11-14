Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Wildschwein kreuzt Fahrbahn

Am Donnerstag erfasste ein Autofahrer ein Wildtier bei Wain. Das flüchtete in den Wald.

Kurz vor 21.15 Uhr fuhr ein 34-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Unterbalzheim und Wain. Dort überquerte ein Wildschwein die Straße. Der Fahrer des Fiat 500 konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier. Anschließend rannte das Tier davon. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und verständigte den Jagdpächter.

Die Polizei rät, besonders bei Dämmerung und in der Nacht, mit Wildwechsel zu rechnen. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Außerdem sollten sie den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Sollte es zum Unfall kommen, gilt: Warnblinklicht einschalten! Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

