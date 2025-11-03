PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Aggressiver Ladendieb leistet Widerstand gegen Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt

Dresden (ots)

Am Sonntag, den 02. November 2025, musste die Bundespolizei am Bahnhof Dresden-Neustadt wegen eines Ladendiebstahls einschreiten.

Gegen 19:00 Uhr informierte eine Mitarbeiterin eines Geschäfts die Bundespolizei darüber, dass ein Mann versuche, Waren in einem Rucksack zu stehlen. Beim Eintreffen der Streife erkannte der tunesische Staatsangehörige die Beamten und versuchte zu flüchten.

Trotz mehrfacher Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann die Anweisungen. Als er schließlich gestoppt wurde, zeigte er sich verbal aggressiv und unkooperativ.

Er schrie lautstark, fing an sich zu entkleiden und warf seine Kleidung in Richtung der Beamten. Während der gesamten Maßnahme bespuckte der 28-Jährige die Beamten und äußerte beleidigende Worte ihnen gegenüber.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

