Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme am Bahnhof Großenhain vollstreckt

Dresden (ots)

In den Abendstunden des 28. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden über eine weibliche Person informiert, die sich in der Regionalbahn von Hoyerswerda nach Dresden ohne gültigen Fahrschein aufhielt.

Gegen 20:55 Uhr wurde die Zugbegleiterin auf eine 39-jährige armenische Staatsangehörige aufmerksam. Eine routinemäßige Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen die Frau eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag.

Dabei handelte es sich um eine Festnahme zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Diebstahls. Die zu vollstreckende Strafe belief sich auf eine Geldstrafe in Höhe von 390,00 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen Haft.

Am Bahnhof Großenhain wurde die Frau durch die eingetroffene Streife der Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Dank der Hilfe einer Freundin konnte die 39-Jährige den geforderten Betrag begleichen und wurde kurz darauf durch die Beamten auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet jetzt jedoch zusätzlich ein Verfahren wegen Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell