Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ladendieb am Bahnhof Dresden-Neustadt festgenommen - Gesuchter mit U-Haftbefehl, Messer und Drogen gestellt

Dresden (ots)

Am Sonntagabend, den 26.10.2025, hat die Bundespolizeiinspektion Dresden am Bahnhof Dresden-Neustadt einen 37-jährigen Mann festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Gegen 21:00 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes im Bahnhof einen Diebstahl. Eine Streife stellte den 37-jährigen Deutschen, der versucht hatte, Waren (Alkoholika und Lebensmittel) ohne zu bezahlen zu entwenden.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen schwerer räuberischer Erpressung gesucht wurde und ein U-Haftbefehl vorlag.

Der Festgenommene gab an, ein Messer mit sich zu führen. Die Bundespolizisten fanden ein griffbereites Einhandmesser in seiner Hosentasche sowie bei der Kontrolle seines Rucksacks Cannabisblüten und ein Fentanylpflaster.

Der 37-Jährige wurde am 27.10.2025 einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und die Person in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem muss sich der Mann nun wegen des Diebstahls mit Waffen und unerlaubtem Drogenbesitz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
