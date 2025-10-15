Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei stellt Person mit mehreren Haftbefehlen

Dresden (ots)

Am 15.10.2025 stellten Beamten der Bundespolizei einen 50-jährigen indischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Dresden fest. Gegen den Mann lagen mehrere Ausschreibungen zur Festnahme vor sowie ein aktives Hausverbot für den Hauptbahnhof Dresden.

Gegen 01:05 Uhr trafen die Beamten im Hauptbahnhof Dresden auf den 50-jährigen indischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichen von Leistungen vorlagen.

Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass gegen den 50-Jährigen ein aktuelles Hausverbot für den Hauptbahnhof Dresden bestand.

Insgesamt lag die Geldstrafe für die begangenen Straftaten bei 2189,00 Euro, die er zu begleichen hatte, ersatzweise drohte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 92 Tagen.

Die festgenommene Person war nicht in der Lage den offenen Betrag zu zahlen und wurde gegen 03:15 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Zudem muss er sich, durch das bestehende Hausverbot, wegen Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten.

