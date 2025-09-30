POL-LIP: Lemgo. Diebstahl einer Rüttelplatte.
Lippe (ots)
In der Breiten Straße entwendeten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (26. - 29.09.2025) eine rot-schwarze Rüttelplatte im Wert von etwa 6.000 Euro von einer Baustelle. Die Rüttelplatte ist circa 140 kg schwer. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell