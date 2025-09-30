POL-LIP: Lemgo. Diebstahl einer Rüttelplatte.

Lippe (ots) - In der Grabenstraße versuchten Einbrecher zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag (25. - 29.09.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Wohnungstür aufzuhebeln, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei ...

mehr