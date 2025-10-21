PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Räuberischer Diebstahl am Hauptbahnhof Dresden - Täter nach Flucht festgenommen

Dresden (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 19. Oktober 2025, kam es am Hauptbahnhof Dresden zu einem räuberischen Diebstahl, in dessen Folge ein 28-jähriger polnischer Mann vorläufig festgenommen wurde.

Der Mann entwendete zunächst 17 Parfümflaschen im Wert von 485,28 Euro aus einer Verkaufsfiliale. Beim Erkennen eines Ladendetektivs flüchtete der Täter. Am Hauptbahnhof-Eingang versuchte der Detektiv, ihn zu stellen, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Detektiv erlitt leichte Verletzungen. Der Täter verlor dabei das Diebesgut sowie ein Klappmesser und ergriff erneut die Flucht.

Die Bundespolizei wurde gegen 17:00 Uhr informiert und leitete umgehend eine Fahndung ein. Rund 30 Minuten später, gegen 17:30 Uhr, konnte der Gesuchte im Hauptbahnhof gestellt und festgenommen werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Dresden wurde dem Mann die vorläufige Festnahme wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen sowie der Körperverletzung angeordnet. Der Fall wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei Dresden übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

