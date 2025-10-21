Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bedrohungslage am Bahnhof Dresden-Neustadt - Mit Messer bewaffneter Mann festgenommen

Dresden (ots)

Am späten Abend des Montags, den 20. Oktober 2025, kam es am Bahnhof Dresden-Neustadt zu einer Bedrohungslage, bei der ein 25-jähriger Mann mit einem Messer Passanten bedrohte.

Gegen 21:15 Uhr wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden auf Schreie vor dem Bahnhof aufmerksam. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte mehrere Mitarbeiter der DB Sicherheit sowie drei weitere männliche Personen fest. Als die Streife sich näherte, ergriff eine Person aus der Gruppe die Flucht.

Die Bundespolizisten verfolgten den Mann und konnten ihn in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der DB Sicherheit kurz darauf stoppen. Bei der anschließenden Festnahme gelang es den Einsatzkräften, dem Tatverdächtigen das Messer abzunehmen und ihn zu Boden zu bringen.

Es stellte sich heraus, dass der bereits polizeibekannte 25-jährige afghanische Staatsangehörige zuvor unter anderem einen 49-jährigen deutschen Staatsbürger mit dem Messer bedroht hatte. Der Beschuldigte war zudem stark alkoholisiert.

Der Mann wurde festgenommen. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei Dresden übergeben, die die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung führen wird.

