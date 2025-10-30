PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei stellt Ladendieb am Hauptbahnhof Dresden - Einsatz mit Widerstand

Dresden (ots)

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 11:15 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden durch Mitarbeiter einer Einkaufs-Filiale im Hauptbahnhof um Unterstützung bei einem Ladendiebstahl gebeten.

Ein 34-jähriger Slowake hatte versucht, Parfüm im Gesamtwert von über 300 Euro zu entwenden. Die Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen, als dieser gerade die Filiale verlassen wollte.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen reagierte der Mann unkooperativ, aufgebracht und renitent.

Der 34-Jährige leistete Widerstand und weigerte sich, seine Ausweisdokumente vorzuzeigen. Mehrfache Versuche zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen wurden durch den Tatverdächtigen körperlich blockiert. In seinen Jackentaschen konnten die Beamten das mutmaßliche Diebesgut auffinden und sicherstellen.

Der polizeibekannte und alkoholisierte 34-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem wurde ihm durch die DB Sicherheit ein Hausverbot für den Dresdner Hauptbahnhof für die Dauer von zwei Jahren erteilt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 11:50

    BPOLI DD: Festnahme am Bahnhof Großenhain vollstreckt

    Dresden (ots) - In den Abendstunden des 28. Oktober 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden über eine weibliche Person informiert, die sich in der Regionalbahn von Hoyerswerda nach Dresden ohne gültigen Fahrschein aufhielt. Gegen 20:55 Uhr wurde die Zugbegleiterin auf eine 39-jährige armenische Staatsangehörige aufmerksam. Eine routinemäßige Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen die Frau eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren