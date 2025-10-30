Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei stellt Ladendieb am Hauptbahnhof Dresden - Einsatz mit Widerstand

Dresden (ots)

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 11:15 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden durch Mitarbeiter einer Einkaufs-Filiale im Hauptbahnhof um Unterstützung bei einem Ladendiebstahl gebeten.

Ein 34-jähriger Slowake hatte versucht, Parfüm im Gesamtwert von über 300 Euro zu entwenden. Die Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen, als dieser gerade die Filiale verlassen wollte.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen reagierte der Mann unkooperativ, aufgebracht und renitent.

Der 34-Jährige leistete Widerstand und weigerte sich, seine Ausweisdokumente vorzuzeigen. Mehrfache Versuche zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen wurden durch den Tatverdächtigen körperlich blockiert. In seinen Jackentaschen konnten die Beamten das mutmaßliche Diebesgut auffinden und sicherstellen.

Der polizeibekannte und alkoholisierte 34-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem wurde ihm durch die DB Sicherheit ein Hausverbot für den Dresdner Hauptbahnhof für die Dauer von zwei Jahren erteilt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell