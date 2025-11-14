PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nachtrag 2 zum Brand
Zeugen gesucht

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6157997) kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Drogeriemarkt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich einige Kunden im Ladengeschäft. Diese und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kiminalkommissariat Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden.

++++2191558(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm

