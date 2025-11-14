Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Radlerin schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Staig.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Harthauser Straße in Richtung L1261. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie vermutlich die von links heranfahrende Radfahrerin. Diese fuhr mit ihrem Fischer-Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 51-Jährige verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in eine nahegelegene Klinik. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf etwa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von Angehörigen eigenständig von der Unfallstelle entfernt.

++++2192210 (BK)

