FW-MG: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Rettung von vier Bewohnern über Leitern

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 16.10.2025, 13:52 Uhr, Korschenbroicher Straße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhaus in der Korschenbroicher Straße alarmiert. Bereits im Notruf wurde gemeldet, dass der Treppenraum stark verraucht sei und dadurch mehrere Personen von Rauch bedroht in ihren Wohnungen eingeschlossen sind.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits vier Bewohner an den Fenstern, einige hatten bereits Rauchgase eingeatmet und waren weiter vom Rauch bedroht. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen über tragbare Leitern und die Drehleiter ein. Da die genaue Anzahl an betroffenen Personen und der Gesundheitszustand der geretteten Personen zu diesem Zeitpunkt unklar war, wurden umfangreich weitere Rettungsfahrzeuge nachgefordert.

Parallel zur Menschenrettung leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung im Keller mit zwei Trupps unter Atemschutz über den Treppenraum und den Kellerabgang auf der Gebäuderückseite ein. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Im weiteren Verlauf wurden die Wohnungen kontrolliert und das Objekt mittels eines Lüfters von Rauch befreit. Außerdem wurden die vier verletzten Personen notfallmedizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Aufgrund der Belastung mit Brandrauch bleibt das gesamte Objekt vorerst unbewohnbar. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zudem mehrere Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge unter Führung des leitenden Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Die Feuer- und Rettungswachen wurden für die Zeit des Einsatzes durch die Einheiten Rheindahlen und Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen mit Brandoberinspektoranwärter Simon Wolter

