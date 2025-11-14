Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch bei Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhr die 25-Jährige in ihrem Mercedes CLA in der Krapfenreuther Sraße in Richtung Nassachtal. An der Einmündung zur L1152 bog sie nach rechts ab. Sie missachtete die Vorfahrt des von links kommenden 18-Jährigen in seiner Mercedes E-Klasse. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Von der Mercedesfahrerin wurde der Verdacht geäußert, dass der 18-Jährige zu schnell gefahren sein soll. Die Polizei (Tel. 07161/93810) sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

