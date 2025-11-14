Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag: In den vergangenen Tagen traten Trickdieb vermehrt in Ulm auf.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6157886) kam es am Mittwoch zu einem Trickdiebstahl in Ulm. Wie nun bekannt wurde, soll es die vergangenen Tage zu mindestens zwei weiteren Trickdiebstählen in der Ulmer Innenstadt gekommen sein. Bei den Tatverdächtigen dürfte es sich um dieselben Personen wie in Wiblingen gehandelt haben. Am 10.11. gegen 14 Uhr gelangte die unbekannte Frau unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, in die Wohnung einer Seniorin in der Arsenalstraße. Danach wollte sie einen Geldschein gewechselt haben. Die Seniorin erkannte wohl, dass dieser gefälscht war und verwies die Unbekannten der Wohnung. Ein dritter Fall, der sich ebenfalls die vergangenen Tage ereignet haben soll, wurde in der Breite Gasse gemeldet. Details hierzu sind noch nicht bekannt.

Die Frau soll um die 40 Jahre, 175cm groß gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Sie trug eine schwarze Jacke mit Pelzkragen. Der Mann soll ebenfalls um die 40 Jahre alt und etwa 180cm groß gewesen sein. Er sei schlank und hatte eine Halbglatze.

Hinweise zu den Trickdieben nimmt die Polizei unter 0731/1880 entgegen.

Tipps zu Trickdiebstählen gibt die Polizei unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

