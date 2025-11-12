Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Ermittlungsabschluss zum tödlichen Verkehrsunfall nach Falschfahrt auf der B9

Römerberg (ots)

Am Abend des 16.08.2025 kam es um 23.38 Uhr auf der Bundesstraße B9 Höhe Römerberg nach einer Falschfahrt durch eine 64-jährige PKW-Fahrerin aus dem Großraum Bretten zu einem tragischen Frontalzusammenstoß, bei dem die Verursacherin selbst sowie zwei weitere Personen im Alter von 21 und 24 starben und eine 20-jährige Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Frau auf dem Heimweg von Speyer aus verfahren und irrte über einen längeren Zeitraum umher. Der genaue Verlauf ihrer Irrfahrt ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Kurz vor der Falschfahrt wurde die Fahrerin in Germersheim gesichtet, wo sie laut Zeugenaussagen einen verwirrten Eindruck machte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Orientierungslosigkeit, begünstigt durch den Stress der Irrfahrt sowie die einsetzende Dunkelheit, dazu führte, dass die Frau versehentlich entgegen der Fahrtrichtung auf die B35 auffuhr, welche auf die B9 übergeht. Den Ermittlungen zufolge kann eine suizidale Absicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

