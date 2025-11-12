PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Ermittlungsabschluss zum tödlichen Verkehrsunfall nach Falschfahrt auf der B9

Römerberg (ots)

Am Abend des 16.08.2025 kam es um 23.38 Uhr auf der Bundesstraße B9 Höhe Römerberg nach einer Falschfahrt durch eine 64-jährige PKW-Fahrerin aus dem Großraum Bretten zu einem tragischen Frontalzusammenstoß, bei dem die Verursacherin selbst sowie zwei weitere Personen im Alter von 21 und 24 starben und eine 20-jährige Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Frau auf dem Heimweg von Speyer aus verfahren und irrte über einen längeren Zeitraum umher. Der genaue Verlauf ihrer Irrfahrt ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Kurz vor der Falschfahrt wurde die Fahrerin in Germersheim gesichtet, wo sie laut Zeugenaussagen einen verwirrten Eindruck machte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Orientierungslosigkeit, begünstigt durch den Stress der Irrfahrt sowie die einsetzende Dunkelheit, dazu führte, dass die Frau versehentlich entgegen der Fahrtrichtung auf die B35 auffuhr, welche auf die B9 übergeht. Den Ermittlungen zufolge kann eine suizidale Absicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 11:03

    POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad - Radfahrer gesucht

    Speyer (ots) - Am Dienstag, gegen 16:50 Uhr fuhren eine 74-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem silber-grauen Kleinwagen der Marke Suzuki und ein unbekannter männlicher Radfahrer am Bahnübergang der Schützenstraße nach längerer Schließzeit los. Der Radfahrer wollte hinter dem Bahnübergang nach Links in die Holzstraße abbiegen, die PKW-Fahrerin überholte diesen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:02

    POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Innenstadt

    Speyer (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, beobachtete ein Miterbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Speyerer Innenstadt eine 68-jährige Ladendiebin dabei, als sie ein Oberteil von einem Kleiderständer in eine ihrer Taschen steckte. Anschließend verließ die Frau die Örtlichkeit und wurde bis zum Eintreffen der Polizei von dem Mitarbeiter verfolgt. Bei der Durchsuchung der Frau und ihrer Sachen wurden ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:48

    POL-PDLU: Frankenthal - Untersagung Weiterfahrt wegen gravierender Fahrzeugmängel

    Frankenthal (ots) - Dienstagnacht, den 11.11.2025, gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal ein schwarzer VW Polo in der Straße Nordring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Personenkraftwagen wies ein defektes Rücklicht sowie eine defekte Kennzeichenbeleuchtung auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die ...

    mehr
