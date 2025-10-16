PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher unterwegs +++ Einbrecher verscheucht +++ Jeep entwendet +++ Pkw gestreift - Verursacher flüchtig

Hofheim (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Hofheim, Wallau, Johannisberger Straße, Marxheim, Am Forsthaus, Mittwoch, 15.10.2025, 13:05 Uhr bis 21:00 Uhr

(ro)In Hofheim waren am Mittwoch Einbrecher unterwegs. In Wallau verschaffte sich gegen 13 Uhr ein Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Reihenhaus in der Johannisberger Straße und durchsuchte den Keller. Nachdem er die Türen zu den beiden Wohnungen im Haus aufgehebelt hatte, ließ er Bargeld und Schmuck mitgehen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Einbrecher schwarze Haare gehabt haben und eine Helle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Unbekannte nutzten zwischen 16:40 Uhr und 21:00 Uhr ein gekipptes Fenster, um gewaltsam in die Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Marxheimer Straße "Am Forsthaus" einzudringen. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen die Täter eine Handtasche der Marke "Louis Vuitton" und Bargeld an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Einbrecher verscheucht,

Kriftel, Lindenstraße, Mittwoch, 15.10.2025, 13:50 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat eine Anwohnerin in Kriftel Einbrecher verscheucht. Die Täter näherten sich gegen 13:50 Uhr einem Reihenhaus in der Lindenstraße und versuchten gewaltsam ein Fenster zu öffnen. Nachdem dies misslungen war, kletterten sie auf einen Balkon und machten sich an der dortigen Tür zu schaffen. Als eine aufmerksame Zeugin das Trio bemerkte, ergriffen sie eilig die Flucht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der herbeigerufenen Streifen konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Männer werden als 20 bis 25 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Jeep entwendet,

Liederbach, Niederhofheim, Am Kühlen Grund, Dienstag, 14.10.2025, 22:15 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 08:50 Uhr

(ro)In Liederbach-Niederhofheim hatten Autodiebe in der Nacht zum Mittwoch einen Jeep im Visier. Die Besitzerin hatte ihren grauen Jeep Cherokee am Dienstag um 22:15 Uhr vor ihrer Garage in der Straße "Am Kühlen Grund" abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen gegen 08:50 Uhr zurückkehrte, fehlte vom Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "MTK-M 8022" angebracht waren, jede Spur. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Auto beschädigt,

Kriftel, Sittigstraße, Dienstag, 14.10.2025, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 10:00 Uhr

(ro)Unbekannte beschädigten von Dienstag auf Mittwoch einen in Kriftel geparkten Pkw. Ein Mann musste am Mittwoch gegen 10:00 Uhr feststellen, dass sein grauer Skoda, den er am Vorabend um 19:00 Uhr in der Sittigstraße abgestellt hatte, mit einem Schriftzug beschmiert und mit Eiern beworfen worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2079-0 um Hinweise.

5. Pkw gestreift - Verursacher flüchtig, Eschborn, Wilhelm-Busch-Straße, Dienstag, 14.10.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2025, 06:00 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete. Ein grauer VW Golf war zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den VW vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden am Golf in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

