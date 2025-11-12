PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad - Radfahrer gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 16:50 Uhr fuhren eine 74-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem silber-grauen Kleinwagen der Marke Suzuki und ein unbekannter männlicher Radfahrer am Bahnübergang der Schützenstraße nach längerer Schließzeit los. Der Radfahrer wollte hinter dem Bahnübergang nach Links in die Holzstraße abbiegen, die PKW-Fahrerin überholte diesen jedoch unmittelbar davor, weshalb es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt anschließend fort. Der Vorfall wurde von einer Polizeistreife beobachtet, welche im Anschluss mit der 74-Jährigen eine Verkehrskontrolle durchführte. Den Fahrradfahrer konnte die Streife nicht mehr feststellen.

Der unbekannte Radfahrer wird gebeten sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:02

    POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl in der Innenstadt

    Speyer (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, beobachtete ein Miterbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Speyerer Innenstadt eine 68-jährige Ladendiebin dabei, als sie ein Oberteil von einem Kleiderständer in eine ihrer Taschen steckte. Anschließend verließ die Frau die Örtlichkeit und wurde bis zum Eintreffen der Polizei von dem Mitarbeiter verfolgt. Bei der Durchsuchung der Frau und ihrer Sachen wurden ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:48

    POL-PDLU: Frankenthal - Untersagung Weiterfahrt wegen gravierender Fahrzeugmängel

    Frankenthal (ots) - Dienstagnacht, den 11.11.2025, gegen 23:30 Uhr wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal ein schwarzer VW Polo in der Straße Nordring in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Personenkraftwagen wies ein defektes Rücklicht sowie eine defekte Kennzeichenbeleuchtung auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:35

    POL-PDLU: Diebstahl mehrerer Grabplatten

    Böhl-Iggelheim (ots) - In der Nacht vom 07.11.2025 auf den 08.11.2025 wurden vom Friedhof Böhl-Iggelheim, Haßlocher Straße, insgesamt fünf Verkleidungsplatten aus Metall von Urnengräbern entwendet. Teilweise wurden diese sogar von den Urnenwänden entwendet Bereits am 06.11.2025 wurden von einem Gelände neben dem Friedhof mehrere Regenfallrohre entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren