Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad - Radfahrer gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 16:50 Uhr fuhren eine 74-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem silber-grauen Kleinwagen der Marke Suzuki und ein unbekannter männlicher Radfahrer am Bahnübergang der Schützenstraße nach längerer Schließzeit los. Der Radfahrer wollte hinter dem Bahnübergang nach Links in die Holzstraße abbiegen, die PKW-Fahrerin überholte diesen jedoch unmittelbar davor, weshalb es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt anschließend fort. Der Vorfall wurde von einer Polizeistreife beobachtet, welche im Anschluss mit der 74-Jährigen eine Verkehrskontrolle durchführte. Den Fahrradfahrer konnte die Streife nicht mehr feststellen.

Der unbekannte Radfahrer wird gebeten sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell