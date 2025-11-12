PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl mehrerer Grabplatten

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht vom 07.11.2025 auf den 08.11.2025 wurden vom Friedhof Böhl-Iggelheim, Haßlocher Straße, insgesamt fünf Verkleidungsplatten aus Metall von Urnengräbern entwendet. Teilweise wurden diese sogar von den Urnenwänden entwendet Bereits am 06.11.2025 wurden von einem Gelände neben dem Friedhof mehrere Regenfallrohre entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

