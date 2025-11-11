POL-PDLU: Einbruch in Sporthalle - Hinweise gesucht

Waldsee (ots) - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr für zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die Polizisten mussten kurzerhand in die Rolle von Cowboys schlüpfen und ein ausgebüxtes Shetlandpony einfangen. Eine Zeugin hatte zuvor ein freilaufendes Pferd im Bereich der K 13 gemeldet. Den Beamten gelang das Kunststück, ohne das jemand zu Schaden kam. Die ...

mehr