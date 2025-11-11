PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Sporthalle - Hinweise gesucht

Neuhofen (ots)

Am Montagabend (10.11.25) stellte ein Sportler in der Rehbachhalle Hebelspuren an zwei Außentüren fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangen die unbekannten Personen in die Halle, entwendet wurde jedoch nichts. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

