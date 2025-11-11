PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei auf den Spuren von Bonanza

Waldsee (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr für zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die Polizisten mussten kurzerhand in die Rolle von Cowboys schlüpfen und ein ausgebüxtes Shetlandpony einfangen. Eine Zeugin hatte zuvor ein freilaufendes Pferd im Bereich der K 13 gemeldet. Den Beamten gelang das Kunststück, ohne das jemand zu Schaden kam. Die Besitzerin konnte das Pony wohlbehalten in Empfang nehmen und bedankte sich bei den Beamten für die Hilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:34

    POL-PDLU: Zeuge beobachtet Ladendieb

    Schifferstadt (ots) - Am Montagabend, dem 10.11.2025 gegen 17:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge wie eine männliche Person Lebensmittel im Kaufland unter seine Kleidung steckte. Der 49-jährige Zeuge meldete dies einer Mitarbeiterin des Supermarktes. An der Kasse konnte der 27-jährige Tatverdächtige schließlich festgehalten und kontrolliert werden. Unter seiner Kleidung befanden sich Waren im Wert von ca. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:11

    POL-PDLU: Frankenthal - Verstoß § 24a StVG

    Frankenthal (ots) - Am Sonntagabend, den 09.11.2025, gegen 22:15 Uhr wurde ein schwarzer Volkswagen in der Eichendorffstraße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf vorherigen Cannabiskonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:10

    POL-PDLU: Frankenthal - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz E-Scooter

    Frankenhtal (ots) - Am Sonntagabend, den 09.11.2025, gegen 20:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem E-Scooter die Straße Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal. An dem Elekotrokleinstfahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb die Fahrzeugführerin durch eine Streife der Polizeiinspektion einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Abfragen in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren