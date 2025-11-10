PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz E-Scooter

Frankenhtal (ots)

Am Sonntagabend, den 09.11.2025, gegen 20:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem E-Scooter die Straße Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal. An dem Elekotrokleinstfahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb die Fahrzeugführerin durch eine Streife der Polizeiinspektion einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Abfragen in den polizeilichen Systemen ergaben keine gültige Pflichtversicherung für das geführte Fahrzeug. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und ihr die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
