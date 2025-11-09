Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Wohnungseinbrüche

Speyer/Otterstadt (ots)

Am Samstagabend, den 08.11.2025 zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr kam es im Ginsterweg in Speyer zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täterschaft versuchte hierbei den Rollladen im vorderen Bereich des Anwesens hochzudrücken und so in das Gebäude hineinzugelangen. Die Anwohner bemerkten dies, weshalb von der Tat abgelassen wurde und es sich somit um einen Versuch handelt.

Kurze Zeit später, zwischen 18:45 Uhr und 18:55 Uhr, kam es in der Lindenstraße in Otterstadt ebenfalls zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Auch hier wurde bislang unbekannte Täterschaft durch die Anwohner bemerkt, weshalb sich die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung entfernte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Insbesondere im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit empfiehlt die Polizei die eigenen Immobilien hinsichtlich deren Sicherheitsstandards zu überprüfen. Hierbei kann eine Kontaktaufnahme zur Polizei hilfreich sein. Auch empfiehlt es sich im eigenen Umfeld aufmerksam zu bleiben und Auffälligkeiten der Polizei zu melden.

