POL-PDLU: Fahrraddiebstahl gegen Unbekannt

Zwischen dem 05.11.2025, 17:00 Uhr und dem 06.11.2025, 07:30 Uhr, wurde in der Hanns-Fay-Straße in 67227 Frankenthal durch unbekannte Täter ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein pink/ weißes Citybike der Marke Simplex, Modell Tauri.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

