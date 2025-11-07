Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, den 06.11.2025, gegen 21:05 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 17-Jähriger auf einem Mofa in der Kardinal-Wendel-Straße in Speyer kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf einen Cannabiskonsum des Fahrers erlangt werden. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell