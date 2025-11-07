PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend, den 06.11.2025, gegen 21:05 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein 17-Jähriger auf einem Mofa in der Kardinal-Wendel-Straße in Speyer kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf einen Cannabiskonsum des Fahrers erlangt werden. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 06.11.2025 – 14:04

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - versuchter Telefonbetrug

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am Mittwoch, den 05.11.2025, gegen 12:30 Uhr scheiterte ein Telefonbetrüger an dem Argwohn einer 82-Jährigen aus Bobenheim-Roxheim. Dieser rief die Seniorin an und behauptete, dass gerade eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto erfolge. Um die Abbuchung zu verhindern solle sie personen- und bankbezogene Daten ihrer EC-Karte preisgeben. Weiterhin würde ein Mitarbeiter ihrer Bank die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:00

    POL-PDLU: Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet - Hinweise gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochmorgen (05.11.25) stellte eine 45-Jährige ihren PKW auf dem Parkplatz in der Jakobsgasse ab. Als sie ca. eine halbe Stunde später an ihr Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Teil des Fahrzeuges fest. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:01

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 04.11.2025, circa 22:00 Uhr bis 05.11.2025, circa 07:00 Uhr, in der Salierstraße in Speyer. Hierbei wurde ein schwarzer Pkw der Marke Skoda, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, am vorderen Kotflügel an der Fahrerseite beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall ...

    mehr
